Pnrr: presidente Ance, serve politica industriale chiara

NAPOLI, 14 GIU - ''Credo che il Governo stia lavorando bene. Noi siamo a disposizione, ma bisogna avere una politica industriale per il settore con regole chiare, certe e semplici che non costringano a continui decreti correttivi''. Lo ha affermato Federica Brancaccio, presidente nazionale Ance, rispetto al tema della spesa dei fondi del Pnrr. ' 'La situazione legata ai fondi del Pnrr è spinosa per vari motivi - ha aggiunto - e l'improvviso incremento del costo dei materiali non ha aiutato una situazione già difficile in quanto il nostro Paese ha un sistema regolatorio per cui spendere questi fondi entro il 2026 era veramente un'impresa complicata e lo è diventato ancora di più''.

