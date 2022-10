Pnrr: Profumo, Comuni in affanno, aiuto da Fondazioni

ROMA, 31 OTT - L'Italia rischia di "perdere una straordinaria occasione per produrre una reale innovazione del Paese" a causa della "conclamata carenza di competenze progettuali" della Pubblica amministrazione, specie nei piccoli Comuni. Lo afferma il presidente dell'Acri Francesco Profumo aprendo la giornata del Risparmio. "Sono gli stessi amministratori, soprattutto dei piccoli Comuni che, dopo anni di mancate assunzioni, assenza di aggiornamento e invecchiamento del personale, hanno chiesto aiuto, in molti casi proprio alle Fondazioni, auspicando di essere accompagnati in questa fase molto delicata e dai tempi strettissimi".

