MILANO, 16 GEN - "Sul Pnrr in generale alcuni dei temi non saranno palesemente raggiungibili entro il 2026, nemmeno se arrivasse oggi Gesù bambino riusciremmo a fare in tre anni quello che non è stato fatto in sei". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a un convegno di Assimpredil Ance sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

