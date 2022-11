Pnrr: task force Ue a Roma, in corso incontri tecnici al Mef

ROMA, 30 NOV - La missione di esperti della commissione Ue sul Pnrr, secondo quanto si apprende da fonti di governo, è già da qualche giorno a Roma, dove ha iniziato gli incontri che proseguiranno per l'intera settimana e si concluderanno con l'evento annuale sul Pnrr in programma venerdì. La task force ha avuto già un incontro con i tecnici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ha in corso degli incontri tecnici di routine al Ministero dell'economia, che proseguiranno fino a domani. Quando dovrebbe esserci anche un appuntamento al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr.

