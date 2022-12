Pnrr: task force Ue, su Repower Eu non ci sarà estensione

ROMA, 02 DIC - "I fondi di Repower EU si possono utilizzare dal 2023 al 2026, non ci sarà un'estensione". Quindi il Governo italiano deve "pensare a progetti maturi, già disegnati, perché se non sono pronti e non si riesce a farli, li perdete": lo ha detto il capo della task force Ue del Recovery plan, Eric von Breska, parlando all'evento annuale sul Pnrr. Von Breska ha invitato a mettere a punto misure "mirate" per famiglie e imprese in difficoltà, quando si utilizzeranno i fondi di Repower EU.

