BRUXELLES, 13 APR - "Buone notizie per l'Italia: al via il primo pagamento dal Next Generation Eu per 21 miliardi di euro per l'Italia". Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter. "Complimenti all'Italia. Next Generation Eu è l'opportunità di una generazione", aggiunge.

