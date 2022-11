Pochi passeggeri sulla tratta Trapani-Catania, Aeroitalia valuta se sopprimere il volo

Inaugurato ai primi di novembre il volo Trapani Catania i manager di Aeroitalia stanno valutando se mantenere la rotta, in considerazione dei pochi passeggeri che ci sono stati in quella tratta. «Ancora è presto per dirlo - dice Paolo Corona Country manager Italia della Aeroitalia - Attendiamo ancora un paio di giorni e comunicheremo le nostre decisioni. Stiamo valutando se spostare gli aeromobili. Certo è che al momento abbiamo avuto pochi passeggeri per giustificare una tratta area».

Secondo il piano dell’azienda il 9 gennaio dovrebbero chiudere i voli Aeroitalia anche da Forlì a Trapani. Oggi è stato messo on line il nuovo look del sito. La compagnia aerea a partire dal primo dicembre opererà due voli a settimana giovedì e domenica nella tratta Trapani-Firenze. A queste si sommano le tratte da Trapani per Londra Heathrow, operativa dal 26 dicembre con 5 voli a settimana e Trapani Bucarest dal 19 dicembre, con tre frequenze settimanali.



