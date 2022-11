Ponte, “resuscita” la società Stretto di Messina. Salvini: «Nella prossima manovra il provvedimento di riattivazione»

«In questa manovra bilancio ci sarà la riattivazione della società che dovrà portare a termine il ponte sullo Stretto di Messina». Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Salvini, definendo l’opera un «simbolo del genio e dell’ingegneria» italiana, intervenendo alla consegna della MSC Seaescape di Fincantieri. Occorreranno competenze: «Se ci sarà bisogno chiederemo una mano anche all’ingegneria di Fincantieri», ha proseguito Salvini per il quale «dopo 50 anni di chiacchiere portare la prima pietra del ponte che unisce una volte per tutte Sicilia, Calabria, Italia e Europa è uno degli obiettivi che mi sono prefissato».

La società Stretto di Messina costituita nel 1981 e controllata da Anas, è stata posta in liquidazione con il Dpcm del 15 aprile 2013, ma è tutt'ora vivente e capace di generare costi. Non solo, capace anche di fare causa alle amministrazioni dello Stato, generando così altri costi, anche quelle penali a cui si riferisce Salvini quando cie che costa più non farlo che farlo..

Nei giorni scorsi Salvini ha annunciato che, in vista del Consiglio dell’Unione Europea dei Ministri dei Trasporti del 5 dicembre a Bruxelles, si è detto pronto a formalizzare la richiesta di finnziamento all'Ue.

