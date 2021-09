Ponte sullo Stretto, Giovannini: «Studio tecnico-economico per valutarne la fattibilità »

«Il governo precedente aveva avviato gli studi per individuare le alternative sull'attraversamento dello Stretto, la conclusione conseguita ad aprile è di concentrarsi sui ponti; a giugno il Parlamento ci ha chiesto di studiarne gli aspetti. Partirà uno studio di fattibilità tecnico-economico per valutare costi e fattibilità. Intanto il governo ha messo mezzo miliardo di euro per migliorare l’attraversamento dinamico, con i lavori sul potenziamento degli scali e il rinnovo delle stazioni ferroviarie. Già dall’anno prossimo ci sarà una riduzione di un’ora del trasferimento dei treni da Messina a Villa San Giovanni". Così, intervistato da Rainews24 da Cernobbio, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini.

