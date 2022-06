Pop. Sondrio, nel piano utile a 323 milioni nel 2025

MILANO, 29 GIU - Il piano industriale della Popolare di Sondrio prevede un utile netto pari a 323 milioni al 2025, in crescita del 20% rispetto al 2021. Un Roe in aumento al 9,2% nel 2025 e su valori mai inferiori all'8% in tutto l'orizzonte di piano. Nelle linee strategiche è poi indicata una remunerazione degli azionisti in crescita con oltre 550 milioni di dividendi previsti in arco piano e un Payout ratio al 50% ogni anno. Nuova spinta su risparmio gestito, bancassicurazione e tecnologia, quest'ultimo sostenuto da investimenti in personale e digitalizzazione, con base costi sotto controllo, pari a 619 milioni al 2025. Prosegue l'attività di derisking con un npl ratio lordo in diminuzione al 3,8% al 2025 e costo del rischio a 47 punti base al 2025. Stimata una redditività core in crescita a 1,1 miliardi nel 2025. "Il piano industriale racconta le prospettive di una 'banca che fa banca', concentrata sui propri ambiti distintivi, intenzionata a crescere su aree, quali la gestione del risparmio e la bancassicurazione, in cui riteniamo di avere ancora ampio potenziale, evolvendo in senso digitale la relazione con la nostra clientela", sottolinea l'a.d. Mario Alberto Pedranzini.

