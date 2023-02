Popolare Valconca: due offerte acquisto, da banca e fondo

ROMA, 16 FEB - Due offerte di acquisto per la Banca Popolare della Valconca, commissariata dallo scorso 3 dicembre dalla Banca d'Italia. Come si legge in una nota la procedura di amministrazione straordinaria, a cui è affidata la gestione dell'istituto di Morciano di Romagna, "ha ricevuto, entro la scadenza del termine fissato per ieri 15 febbraio, due offerte non vincolanti complete quindi riferite al perimetro della banca nella sua interezza". Le offerte sono pervenute da Cherry Bank spa, banca italiana con sede a Padova ed a JC Flowers, fondo di private equity con sede a Londra. I Commissari straordinari, Francesco Fioretto e Livia Casale, "si riservano di fare i dovuti approfondimenti su tali offerte nei prossimi giorni". La gestione di Banca Popolare Valconca Spa rimane oggetto di supervisione nell'ambito dell'azione di vigilanza ordinaria svolta dalla Banca d'Italia. Si precisa, inoltre, che Banca Popolare Valconca Spa prosegue la propria attività, la clientela e i depositanti possono continuare quindi ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia, come già accaduto in questi mesi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA