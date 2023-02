Poste lancia offerta per il mercato di luce e gas

ROMA, 13 FEB - Poste entra nel mercato luce e gas con "Poste energia", sottoscrivibile in 12.800 uffici postali, Poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta. Il prezzo della materia prima, comunica Poste, è bloccato per 24 mesi. Due le opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa a rata fissa, calcolata in base ai consumi dell'anno precedente: si pagherà lo stesso importo mensile per 12 mesi, pianificando le spese energetiche sul bilancio familiare senza sorprese. Alla fine dell'anno la rata verrà ricalcolata per l'anno seguente, in aumento o in calo, in base ai consumi effettivi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA