Poste: Mattarella, rappresenta storia e cultura Paese

ROMA, 05 MAG - Quelli di Poste Italiane sono "160 anni, una storia lunga", "è una storia che ha accompagnato quella dell'Italia, quella di Poste Italiane e' la storia del nostro paese, per tanti aspetti è la storia del costume e della cultura del nostro paese". Cosi' il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parla fuori programma in occasione dei 160 di Poste Italiane "Non posso fare a meno, fuori programma, di rivolgere un saluto a tutti i presenti in un'occasione cosi importante per il paese. Attraverso di loro un saluto intensissimo a tutti gli uomini e le donne di Poste italiane, che ogni giorno sono al servizio del nostro paese".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA