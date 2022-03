Poste:utile 2021 record a 1,6 mld (+31%),rialza cedola 21%

ROMA, 23 MAR - Poste italiane ha chiuso il 2021 con un utile netto record di 1,6 miliardi di euro, in crescita del 31% rispetto al 2020. Lo annuncia il gruppo che rivede al rialzo il dividendo sul risultato dello scorso anno a 0,59 euro, in crescita del 21% rispetto al 2020, in anticipo rispetto alla precedente politica prevista nel Piano Strategico "24SI". La crescita annuale si attesta ora al 7%, rispetto al 6% originario. I ricavi lo scorso anno sono aumentati del 6,6% a 11,2 miliardi, mentre il risultato operativo è cresciuto del 21,1% a 1,8 miliardi.

