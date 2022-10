Prada: con Onu formazione per giovani donne in Ghana e Kenya

MILANO, 19 OTT - Il gruppo Prada e l'UNFPA, l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva, creano il primo programma di formazione sulla moda in Ghana e Kenya. Lo fanno con la partnership 'Fashion Expressions: The Stories She Wears' (Espressioni di Moda: Le storie che lei indossa), che mira a far progredire e a guidare le aspiranti professioniste della moda. Il progetto - spiega una nota comune - mira a utilizzare "il potere sociale ed economico della moda come veicolo per promuovere l'emancipazione femminile, la salute sessuale e quella riproduttiva, attraverso un programma di formazione di sei mesi per giovani donne in Ghana e Kenya". Il programma fornisce a 45 partecipanti conoscenze e competenze pratiche rilevanti per l'industria della moda e facilita gli stage presso aziende locali, per creare opportunità di lavoro a lungo termine. Inoltre, cerca di promuovere una più profonda comprensione dei diritti sessuali e riproduttivi e di ridurre la vulnerabilità a disuguaglianze di genere e alle pratiche potenzialmente rischiose per la salute. "Stiamo lavorando con l'industria creativa - commenta Mariarosa Cutillo, Chief of Strategic Partnerships dell'UNFPA - per cercare soluzioni innovative volte a sostenere le giovani donne in difficoltà e consentire loro di prendere piena coscienza dei loro diritti e liberare il loro pieno potenziale". Lorenzo Bertelli, Prada Group Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility, aggiunge che "questo programma di formazione riflette la convinzione del gruppo che la moda sia un mezzo attraverso cui si può fare del bene: siamo onorati di collaborare con UNFPA a questo progetto unico nel suo genere, che ci consentirà di sfruttare il potere sociale ed economico del nostro settore con l'ambizione di creare una società sempre più inclusiva e paritaria", conclude Bertelli.

