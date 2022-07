Prada: in semestre ricavi +22%, utile balza a 188 milioni

MILANO, 28 LUG - Prada prosegue nel suo percorso di crescita. I ricavi del primo semestre sono stati pari a 1,9 miliardi di euro (+22% a cambi costanti) con un Gross Margin del 77,7% e un Adjusted EBIT Margin del 17,4 per cento. L'utile operativo è stato pari a 305 milioni (quasi raddoppiato dai 166 milioni dello stesso periodo nel 2021) e l'utile netto è balzato a 188 milioni dai 97 milioni del primo semestre 2021. "Nei primi sei mesi del 2022, il Gruppo Prada è cresciuto sia in termini di ricavi, sia di margini, continuando a investire in creatività, know-how industriale e innovazione di prodotto, con una prospettiva di sviluppo di lungo periodo" ha commentato Patrizio Bertelli, Amministratore Delegato del Gruppo Prada.

