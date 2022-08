Prezzi di guerra: gas sui massimi con siccità

MILANO, 16 AGO - Non è più, o non solo, la guerra a far salire i prezzi delle materie prime e dell'energia. Gli eventi atmosferici sono ora al centro dell'attenzione. In particolare l'estate torrida che prosciuga i fiumi. La siccità rende più caro il trasporto dei combustibili. Il gas naturale ad Amsterdam viene scambiato al prezzo record di 232,75 euro al megawattora. Scende invece il prezzo del Brent a 94,15 dollari e del Wti a 89,02 dollari. Sale il prezzo del cotone (+2,47%) a 116 dollari, in agricoltura invece il grano tenero quota a 808,75 dollari in calo dell'1,10 per cento.

