Prezzi di guerra: oro prosegue calo, petrolio a 88 dollari

MILANO, 14 OTT - Nell'ultimo giorno della settimana dei mercati, pochi movimenti sul fronte delle materie prime, con l'oro che prosegue la sua fase di debolezza e scende di circa l'1% a 1.660 dollari l'oncia. Nel comparto in lieve calo anche l'argento, piatto il rame, in perdita dell'1% il palladio. Nei prodotti dell'energia il gas, partito già in ribasso, scende del 4% ad Amsterdam a 146 euro al Megawattora sui minimi da fine giugno, mentre il petrolio cede qualche frazione provando e tenere quota 88 dollari al barile. Tra gli alimentari, piatti il mais e il frumento, con quest'ultimo che quota sotto gli 890 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

