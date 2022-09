Prezzi guerra: gas amplia calo, debole il petrolio

MILANO, 08 SET - Continua la discesa del prezzo del gas sui mercati europei: il metano, sceso oggi per la prima volta dal 9 agosto scorso sotto quota 200, è arrrivato a toccare i 196 euro al Megawattora, in calo dell'8% rispetto alla chiusura di ieri. Debole invece il petrolio, che scende di qualche frazione a 81,5 dollari al barile. Tra i metalli l'oro è piatto sui 1.731 dollari all'oncia, mentre l'argento sale dell'1,4% a 18,5 dollari per il future a dicembre. In crescita anche il rame, che cresce dell'1,2%. Tra i prodotti dell'alimentare, in aumento dello 0,7% il frumento a 851 dollari per il contratto da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA