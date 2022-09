Prezzi guerra: gas cede in attesa price cap, sale il greggio

MILANO, 07 SET - La risposta delle Ue alle nuove minacce del presidente russo Vladimir Putin contro le sanzioni occidentali, attesa dalla riunione straordinaria dei ministri dell'energia a Bruxelles venerdì, spinge in calo il gas. Dopo una partenza ancora in rialzo il contratto Ttf, che fa da riferimento per il prezzo del metano in Europa finché non si interverrà sull'indice, ha cambiato rotta e alla Borsa di Amsterdam cede il 2,7 a 233 euro al megawattora. Cambio di direzione, ma in senso opposto, anche per il petrolio stamattina in flessione e ora in leggero crescita (Wti +0,84% a 8,76 dollari al barile Brent +0,9% a 93,6) non indifferente alle parole di Putin di uno stop anche alla forniture di greggio se la Ue fisserà un tetto al prezzo del gas. In campo agricolo l'idea del presidente russo di proporre al premier turco Erdogan di limitare l'export grano verso la Ue non aiuta le quotazioni di grano duro (+2,7% a 906 dollari al bushel) e di grano tenero (+3,3% a 844 dollari).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA