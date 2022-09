Prezzi guerra: gas cede verso 200 euro, recupera il greggio

MILANO, 02 SET - Le parole della presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen sulla necessitò di un tetto al prezzo del gas russo, nonché il previsto ripristino delle forniture, pur ridotte, attraverso il Nord Stream da sabato, aiutano il calo del prezzo del metano in Europa che alla Borsa di Amsterdam segna una flessione del 15% a 206 euro al megawattora puntando verso a soglia dei 200 euro. Sono in ripresa invece la quotazioni del greggio (+2% sia il Wti a 88,5 dollari al barile e del Brent a 94 dollari) in vista della riunione dell'Opec+ della prossima settimana. Appaiono contrastati gli altri metalli tra i quali spicca in leggero recupero l'oro (+0,5% a 1.706 dollaro l'oncia). Segnano una crescita nell'ordine dell'1,5% i contratti sul grano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA