Prezzi guerra: gas conferma rialzo a 160 euro, cala petrolio

MILANO, 11 OTT - Il gas, dopo un avvio in calo, conferma il rialzo sebbene sia sceso sotto i massimi di seduta. I Ttf ad Amsterdam, benchmark d riferimento, segnano un +4% a 160 euro al megawattora. Prosegue invece in flessione il petrolio con il wti che cede il 2,5% a ridosso degli 89 dollari al barile e il brent il 2% sopra i 94 dollari al barile. Sul fronte dei metalli, l'oro prosegue debole (-0,37%) a 1.662 dollari l'oncia. Quanto a beni alimentari il frumento duro cede l'1% e il tenero l'1,2% rispettivamente a 1.063 e 926 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

