Prezzi guerra: gas in calo attende la Ue, sale il grano

MILANO, 10 OTT - Gas e petrolio in calo con i timori di una recessione economica globale. In flessione anche i metalli, mentre in Ucraina si assiste ad una escalation della guerra da parte della Russia. Ad Amsterdam il prezzo del gas scende del 2% a 153 euro al megawattora, in vista della decisione finale sul piano dell'Ue attesa per novembre. In flessione anche il greggio con il Wti che scende dello 0,9% a 91,7 dollari al barile e il Brent dello 0,98% a 96,9 dollari. Seduta in calo anche per il metalli con l'oro che si attesta a 1.680 dollari l'oncia (-0,9%) e l'argento a 19,79 dollari (-1,7%). In rosso anche l'alluminio (-0,7%) mentre sono in rialzo il rame (+1,2%) e il nichel (+0,1%). Per quanto riguarda i prodotti alimentari salgono tanto il grano duro (+3,5%) quanto il tenero (+4,5%) rispettivamente a 1.003 e 920 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

