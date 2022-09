Prezzi guerra: gas in calo con future novembre, sale zinco

MILANO, 30 SET - Sui mercati telematici delle materie prime spicca il future a novembre del gas sul mercato di Amsterdam, che scende del 5% a 193 euro al Megawattora nonostante le fortissime tensioni attorno alle linee del Nord Stream. In tenuta il petrolio, che scambia attorno agli 81 dollari al barile. Tra i metalli, l'oro sale di qualche frazione di punto a 1.676 dollari l'oncia, mentre l'argento è più forte e cresce del 2% sui 19 dollari. Rame e platino sono in rialzo di circa l'1%, mentre lo zinco sale di due punti percentuali a sfiorare i tremila dollari per il contratto da 5 tonnellate. Nel settore alimentare il mais cresce di circa mezzo punto percentuale, il frumento dell'1% a quota 907 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

