Prezzi guerra: gas in calo, petrolio sale in attesa Opec+

MILANO, 03 OTT - Il gas conferma il calo mentre il petrolio il rialzo. Ad Amsterdam i Ttf cedono il 6,25% a 177 euro al megawattora. Crescita del 4% invece per il wti (82 dollari al barile) e del 3,9% per il brent (oltre gli 88 dollari) in vista dei maxi-tagli dell' Opec nella riunione di mercoledì. Sul fronte dei metalli l'oro è scambiato a 1.661 dollari l'oncia (+0,05%). Per quanto riguarda i prodotti alimentari salgono tanto il grano duro (+1,16%) quanto il tenero (+1,4%) rispettivamente a 1.003 e 934 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

