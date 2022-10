Prezzi Guerra: gas in discesa a 114 euro con accordo in Ue

MILANO, 21 OTT - L'accordo al fotofinish nell'Ue sul gas che prevede il price cap, fa scendere il prezzo che ad Amsterdam si porta a 114 euro al megawattora con una flessione vicino al 10%. Calo marginale invece per il petrolio con il wti (-0,46%) a 84 dollari al barile e il brent (-0,44%) a ridosso dei 92 dollari al barile. Per i metalli l'oro è poco mosso (-0,18%) 1.625 dollari l'oncia. Quanto ai prodotti dell'agroalimentare, sotto vendita sono sia il grano duro (-0,95%) sia quello tenero (-1%) rispettivamente a 940 e 840 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

