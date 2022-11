Prezzi guerra: gas prosegue flessione, sale petrolio

MILANO, 01 NOV - Prosegue il calo del gas anche se risale a 119 euro (-3,5%) dopo aver toccato un minimo di seduta sotto i 115 euro. E sempre tra le commodity sale invece il petrolio con il wti sopra gli 88 dollari al barile (+1,7%) e il brent sopra i 94 dollari (+1,7%) . Tra i metalli l'oro è in lieve rialzo (+0,11%) a 1.652 dollari l'oncia. Sul fronte alimentare le quotazioni del grano è in calo e ancora lontano ai massimi raggiunti lo scorso 10 ottobre, quando aveva superato i mille dollari a unità contrattuale da 5mila staia. Il grano duro viene scambiato a 969 dollari per unità contrattuale, in flessione dell1%. Da inizio anno sale invece di quasi il 21% Il tenero cede l'1,16% a 872 dollari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA