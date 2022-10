Prezzi guerra: gas sale da minimi giugno, frumento in rialzo

MILANO, 19 OTT - Mercati delle materie prime senza grandi sbalzi, anche in attesa di novità dal conflitto in Ucraina, con il gas che dopo una partenza in calo si muove in rialzo del 3% a 117 euro al Megawattora, risalendo di qualche frazione dai minimi di giugno. In aumento anche il petrolio, che cresce dell'1% a 82 dollari al barile. In calo invece l'oro, che cede mezzo punto percentuale sui listini telematici a 1.645 euro all'oncia. Più pesanti il rame e il platino, che perdono oltre un punto. Pochi movimenti sui prodotti alimentari, con l'eccezione del frumento che cresce di circa l'1% a 858 euro per il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA