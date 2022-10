Prezzi guerra: gas scende sotto 157 euro, petrolio in rialzo

MILANO, 13 OTT - Saliscendi del gas e lieve rialzo del petrolio mentre l' l'Agenzia Internazionale dell'Energia ce la decisione dell'OPEC+ di ridurre drasticamente la produzione di petrolio rischia di spingere i prezzi a livelli tali da far precipitare l'economia l'economia globale verso la recessione. Ad Amsterdam, benchmark di riferimento I Ttf su novembre cedono l'1,4% sotto quota 157 euro al megawattora, dopo un picco a 175. Fronte petrolio il wti è sopra 87 dollari al barile (+0,3%) e il brent sotto 93 dollari al barile (+0,4%). Per quanto riguarda i metalli l'oro è poco mosso (+0,13%) a 1.675 dollari l'oncia. Per i prodotti dell'agroalimentare, frumento duro e tenero sono entrambi in rialzo rispettivamente dello 0,6% e dello 0,8 per cento.

