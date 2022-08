Prezzi guerra:gas sopra 230 euro in Europa,rally gnl in Asia

MILANO, 18 AGO - Continua la corsa dei prodotti energetici sui mercati internazionali, con il gas ancora al centro dei riflettori. Il prezzo dei future Ttf negoziati ad Amsterdam, benchmark del gas europeo, è nuovamente in rialzo (+2,1% a 230,5 euro al megawattora), con l'Europa impegnata a riempire gli stoccaggi nel disperato tentativo di evitare una mancanza di gas durante l'inverno per effetto di uno stop delle forniture russe. La corsa al gas manifesta i suoi effetti anche sul mercato asiatico, dove il prezzo spot dell'indice benchmark per il gas liquefatto ha raggiunto quasi i 60 dollari per un milione di Btu, il massimo dallo scoppio della guerra in Ucraina, e sei volte i valori medi per questo periodo dell'anno. In rialzo anche il petrolio, con il Wti a ridosso dei 90 dollari (89,3, +1,4%) e il brent a 95,2 (+1,6%), in scia al calo delle scorte Usa, che allentano i timori di un calo della domanda. Poco mosso l'oro (+0,4% a 1.769 dollari l'oncia), tra i metalli salgono il nichel (+2,3% a 22.331 dollari) e il rame (+1,1% a 8.014 dollari) a Londra mentre continua a scendere il prezzo dei future americani sul frumento (-2,7% a 740 dollari il bushel) con l'accordo per il passaggio del grano ucraino.

