Prezzi guerra: gas stabile, in rialzo il petrolio

MILANO, 25 MAG - Gas abbastanza stabile a 85 euro al Mwh (+0,65%) e petrolio in rialzo con il wti a 111 dollari al barile (+1,6%) e il brent oltre i 115 dollari al barile (+1,34%) con il mercato che continua a tenere sotto la lente il conflitto in Ucraina e in attesa dei verbali della Fed. Prosegue poi la debolezza dell'oro che cede un marginale 0,06%. Il metallo con consegna immediata è a 1.855 dollari l'oncia. In campo agroalimentare in flessione tanto il grano duro (-2,48% a 1.207 dollari per unità contrattuale da 5mila staia), quanto il frumento (-2,51% a 1.125 dollari) mentre la Russia si dice pronta al dialogo con tutti i partner internazionali sulle forniture di grano dall'Ucraina.

