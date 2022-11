Prezzi guerra: gas su massimi mese, petrolio a 80 dollari

MILANO, 30 NOV - Le temperature più fredde e la domanda che a dicembre è prevista più elevata fanno salire il prezzo del gas che aggiorna i massimi dall'inizio del mese e tocca i 143 euro al megawattora. Tra le commodity sale anche il petrolio con il wti vicino agli 80 dollari al barile (+2%) e il brent a 85 dollari (+2,5%). Per i metalli l'oro segna un marginale +0,23% a 1.759 dollari l'oncia. Quanto ai prodotti dell'agroalimentare sono in rialzo tanto il grano duro (+0,7%) quanto il tenero (+0,86%) rispettivamente a 894 e 788 dollari per il contratto future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

