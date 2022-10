Prezzi guerra: greggio e gas in risalita insieme a grano e oro

MILANO, 26 OTT - Risalgono il greggio e il gas naturale insieme al grano, all'oro e all'argento. Poco mossi il ferro e l'acciaio. E' il quadro delle materie prime a 6 mesi e due giorni dal primo attacco russo in Ucraina e in attesa del dato sulle scorte settimanali di petrolio in arrivo in serata. Risale sopra quota 85 dollari il barile greggio Usa (Wti +0,39% a 85,64 dollari), mentre il Brent del Mare del Nord si avvicina a quota 94 (+0,18% a 93,71 dollari). Risale sopra quota 100 euro il gas naturale ad Amsterdam (+1,51% a 101,31 euro al MWh), mentre sulla piazza di Londra la singola unità termica (Mbtu) viene pagata 1,9 sterlina (+2,59%). In rialzo l'oro (+1,6% a 1.667 dollari l'oncia) e l'argento (+3,8% a 19,6 dollari l'oncia), poco variati invece il ferro, stabile a 671 dollari la tonnellata, e l'acciaio (+0,17% a 3.589 dollari la tonnellata). Sul fronte agricolo risale il grano tenero (+0,48% a 838,75 dollari per unità da 5mila staia) e quello duro (+0,35% a 937,75 dollari). Aumenti compensati in qualche modo dal calo del dollaro, che si mantiene sotto la parità con l'euro, scambiato a 99,83 centesimi per biglietto verde.

