Prezzi guerra: il gas resta sotto la soglia dei 100 euro

MILANO, 25 OTT - I prezzi delle materie prime continuano a scendere. In flessione le quotazioni del gas ad Amsterdam che scendono a 98 euro al megawattora (-1,1%), dopo un minimo di giornata a 92 euro. In calo anche a Londra a 182 penny al Mmbtu (-0,1%). Seduta in calo anche per il petrolio con il Wti che scende a 83,47 dollari al barile (-1,2%) e il Brent a 92,05 dollari (-1,3%). Tra i metalli scende l'oro 1.643 dollari l'oncia (-0,4%) e l'argento a 18,96 dollari (-1,4%). Scendono anche il rame (-0,9%) il nichel (-1,2%) e l'alluminio (-0,1%). Seduta in rosso anche per le materie prime alimentari con il grano duro e quello tenero (-0,9%), rispettivamente a 929 e 831 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA