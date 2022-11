Prezzi guerra:il gas risale sopra 100 euro, petrolio in calo

MILANO, 14 NOV - Il prezzo del gas torna sopra la soglia dei 100 euro al megawattora, dopo il netto calo della vigilia, con la prospettiva di temperature più rigide che porteranno ad una riduzione degli stoccaggi. Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 107 euro, con un incremento del 10% In calo il prezzo del petrolio con il Wti a 87,97 dollari al barile (-1,1%) e il brent a 95,07 dollari (-0,9%). In ordine sparso i metalli con l'alluminio che cede lo 0,9% e il rame l'1,5%. In netto aumento il nickel (+2,6%) mentre l'oro è poco mosso a 1.757 dollari l'oncia. Sul versante delle materie prime alimentari il grano duro si attesta a 939 dollari (+0,05%) per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali, e quello tenero a 830 dollari (-0,5%).

