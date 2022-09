Prezzi guerra: il gas vola con la stretta di Mosca

MILANO, 05 SET - Prezzo del gas in forte rialzo questa mattina sul mercato di Amsterdam dopo la decisione di Gazprom di tenere chiuso il gasdotto Nord Stream. I future Ttf avanzano del 24,8% a 268 euro il megawattora, dopo aver toccato un massimo di 290 euro. L'andamento del bechmark del gas europeo condiziona anche quello del gas britannico, con i future in volo a 5,27 sterline al therm (+28,7%). L'energia tiene banco anche sul mercato petrolifero, con i Paesi dell'Opec+ che, per sostenere il prezzo del greggio, oggi potrebbero decidere di tagliare la produzione: il petrolio avanza del 2,5% con il wti a quota 89 dollari e il brent a 95,4 dollari al barile.

