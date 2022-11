Prezzi guerra: in aumento petrolio e metalli, giù il gas

MILANO, 11 NOV - Seduta all'insegna del rialzo per le materie prime fatta eccezione per il gas che registra un calo. In netto aumento il petrolio con il wti che sale del 3,4% a 89,42 dollari al barile e il brent a 96,55 dollari (+3,1%). In rialzo anche i metalli con l'oro che si attesta a 1.764 dollari l'oncia (+3,2%). Avanzano anche l'alluminio (+4%), il nichel (+3,6%) e il rame (+2,6%). Seduta in controtendenza per il gas con il clima mite che porta a non ridurre gli stoccaggi. Ad Amsterdam il prezzo scende a 104 euro al megawattora, con una flessione dell'8,3%. In lieve rialzo le materie prime alimentari. Il grano duro (-0,5%) e quello tenero (-0,7%), rispettivamente a 926 e 809 dollari per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA