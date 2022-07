Prezzi guerra: in crescita rame e palladio, corre frumento

MILANO, 07 LUG - Materie prime in generale rialzo sui mercati internazionali. In particolare salgono il palladio (+2%) e il rame, che cresce di circa 3% a 3,535 dollari per il contratto future da 25mila libbre. Più calmi l'oro (+0,3% a 1.740 dollari l'oncia) e l'argento, in aumento di circa un punto percentuale. Ancora in rialzo il prezzo del gas: ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, è in aumento del 5% rispetto a ieri e ha raggiunto i 180 euro al Megawattora, con il petrolio in leggera crescita che cerca di riconquistare i 100 dollari al barile. Acquisti anche sul mais (+2%) e soprattutto sul frumento, che cresce del 4% sugli 840 dollari per 5mila bushel, l'unità di misura anglosassone per i cereali.

