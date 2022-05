Prezzi guerra: lieve rialzo gas in Europa a 87,6 euro al MWh

MILANO, 30 MAG - In lieve rialzo il prezzo spot del gas in Europa nel 96/o giorno di guerra in Ucraina, guardando ai future ad Amsterdam (+0,8%) a 87,6 euro al MWh, rispetto agli 86,8 euro di venerdì. Più elevato il rincaro a Londra (+3,2%), dove i future sono a 197,6 penny al Mmbtu (unità termica britannica), rispetto ai 153,3 di venerdì. In rialzo il greggio (Wti +0,6%) a 115,8 dollari al barile e il Brent a 120 dollari (+0,5%). Quasi piatto l'oro (-0,01%) a 1.857,8 dollari l'oncia. Per l'agroalimentare, il grano tenero (+1,2%) è salito a 1.157 dollari per unità di 5.000 bushel (staio) e il grano duro (+0,5%) è sostanzialmente stabile a 1.235 dollari.

