Prezzi guerra: materie prime cedono, tengono gas e petrolio

MILANO, 15 DIC - Tra le materie prime, prezzi dei metalli in deciso calo soprattutto sul rallentamento economico della Cina, segnalato dai dati della produzione industriale e delle vendite al dettaglio: l'oro sui mercati internazionali cede l'1,6% a 1.788 dollari l'oncia, l'argento scivola del 3% a quota 23,2 dollari. Deboli, tra gli altri, anche il rame (-1,5%) e il platino (-2%), mentre il petrolio tiene sui 77 dollari al barile. Il gas conferma il leggero rialzo dell'avvio di seduta, in aumento tra il 2 e il 3% ad Amsterdam sui 135 euro al Kilowattora. Calmo tra gli alimentari il frumento, che sale di poche frazioni di punto a 752 dollari per il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali.

