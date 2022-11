Prezzi guerra: oro e gas fiacchi, prova a tenere il petrolio

MILANO, 09 NOV - Mercati delle materie piuttosto stabili con il risultato ancora non del tutto chiaro delle elezioni di 'midterm' negli Stati Uniti: l'oro scende dello 0,2% a 1.712 dollari l'oncia, mentre il gas perde due punti percentuali a 115 euro al Megawattora, sostanzialmente in linea con i valori di apertura di seduta. Il petrolio prova a tenere quota 88 dollari al barile, mentre il rame negli Usa scende dello 0,7%. Piatto il frumento, che quota 827 dollari con il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. Tra le materie tessili, in calo di circa un punto percentuale il cotone.

