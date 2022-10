Prezzi guerra: petrolio resta a 86 dollari, riparte il gas

MILANO, 05 OTT - In attesa della riunione di Opec+, dalla quale si attende un taglio della produzione fino a 2 milioni di barili al giorno, il petrolio indietreggia, dopo le fiammate dei prezzi degli ultimi giorni mantenerdosi tuttavia sopra gli 86 dollari al barile (-0,44%). Calo più contenuto per il Brent (-0,32% a 91,4 dollari). Hanno ripreso quota intanto le quotazione del gas e il contratto Ttf ad Amsterdam è in rialzo del 3,7% a 168 euro al megawattora mentre la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha segnalato che "Ttf, il nostro principale parametro di riferimento per i prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi comprende più Gnl".

