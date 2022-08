Prezzi guerra: prezzo grano scende, gas continua a salire

MILANO, 01 AGO - Il prezzo del grano comincia a scendere mentre non c'è tregua alla crisi energetica con i prezzi del gas naturale che restano in tensione. Il futures sul metano ad Amsterdam intorno a metà giornata segnano un rialzo del 3,7% a 198 euro al Mwh. In calo invece il petrolio con il brent scambiato a 108,8 dollari (-1,07%). Tra le commodity in ambito agricolo il grano duro cede l'1,7% a 859 dollari e quello tenero a 791,75 dollari. Tra i metalli preziosi l'oro si apprezza leggermente (+0,4%) a 1.773 dollari.

