Prezzi: Istat, inflazione febbraio al 5,7%, mai così dal'95

ROMA, 01 MAR - Secondo le stime preliminari, nel mese di febbraio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 5,7% su base annua (da +4,8% del mese precedente). Lo comunica l'Istat precisando che un tale livello di inflazione non si registrava da novembre 1995 e che sono i prezzi dei Beni energetici non regolamentati a spingere in alto la crescita del carovita. A febbraio "le tensioni inflazionistiche si propagano, in particolare ai Beni alimentari, i cui prezzi accelerano di oltre un punto, trascinando oltre il 4% anche la crescita dei prezzi del cosiddetto 'carrello della spesa'". Il mese scorso hanno accelerato sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +3,2% di gennaio a +4,2%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +4,3% a +5,4%).

