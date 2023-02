Prezzi: nel paniere entrano massaggi e riparazione smartphone

ROMA, 01 FEB - Cambia il paniere Istat dei prezzi al consumo per il calcolo dell'inflazione. Quest'anno entrano, tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative, la visita medica sportiva (libero professionista), la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti (gli assistenti vocali). Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano il tonno di pescata e i rombi di allevamento, il deambulatore, il massaggio estetico. Con riferimento all'indice dei prezzi al consumo Nic (per l'intera collettività) aumenta il peso delle divisioni: Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,9 punti percentuali), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,8 punti percentuali) e Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,7 punti percentuali), e si riduce quello di Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-1,4 punti punti percentuali), Servizi sanitari e spese per la salute (-0,4 punti percentuali) e Bevande alcoliche e tabacchi (-0,4 punti percentuali).

