Primo test in strada del robotaxi della startup di Amazon

ROMA, 13 FEB - Primo test su strade pubbliche del robotaxi realizzato da Zoox, la startup di guida autonoma di proprietà di Amazon. La società di Foster City, in California, acquisita da Amazon nel 2020, ha annunciato di aver trasportato passeggeri a bordo di un veicolo elettrico, completamente automatizzato e senza volante, per la prima volta su strade pubbliche per un miglio. Zoox ha ottenuto il via libera dal Department of Motor Vehicles della California e ora utilizzerà il robotaxi per gestire un servizio navetta per i propri dipendenti, in attesa di ottenere ulteriori autorizzazioni per espandere il servizio al pubblico. Il robotaxi è stato sviluppato internamente da Zoox ed è stato una parte fondamentale del suo piano aziendale sin dalla fondazione dell'azienda nel 2014.

