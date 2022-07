Protesta taxi con petardi e fumogeni, Palazzo Chigi blindato

ROMA, 13 LUG - E' in corso una protesta dei tassisti in Via del Corso con Palazzo Chigi e le vie di accesso limitrofe blindate dalla polizia. I tassisti chiedono ormai da giorni lo stralcio dell'art. 10 del ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione del settore. Sono stati esplosi petardi e accesi fumogeni, con la polizia che fronteggia i manifestanti tenendoli a distanza dal palazzo del governo. Slogan contro l'esecutivo, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ma soprattutto contro Uber. Intanto alla Camera prosegue l'esame in commissione Attività produttive del ddl concorrenza, ma il nodo della liberalizzazione del settore taxi, contenuto appunto nell'articolo 10, non è ancora stato affrontato. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, si starebbe lavorando a una riformulazione dell'articolo, in modo da trovare una sintesi tra le diverse sensibilità.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA