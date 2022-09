Rc auto: Ivass, -2,1% in secondo trimestre, cala a 353 euro

ROMA, 28 SET - Nel secondo trimestre 2022, il prezzo medio effettivo dei contratti rc auto è pari a 353 euro, in riduzione del 2,1% su base annua. E' quanto emerge dall'indagine Ivass sui prezzi effettivi per la garanzia automobilistica, in cui si sottolinea che, rispetto al 2014, il prezzo si è ridotto di 135 euro (-27,7%). Il 50% degli assicurati paga meno di 316 euro e solo il 10% meno di 186 euro, rileva l'Istituto di vigilanza secondo prosegue il processo di convergenza dei premi a livello territoriale: il differenziale tra le province di Napoli e Aosta è di 250 euro, in riduzione dell'11,4% su base annua. Rispetto al 2014, il differenziale si è ridotto del 47,9%.

