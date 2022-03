Rcs: in 2021 utile a 72,4 milioni, dividendo a 0,06 euro

MILANO, 21 MAR - Rcs chiude il 2021 con risultati in "forte crescita", ricavi in aumento del 12,9% a 846, 2 milioni di euro, Ebitda pari a 144,5 milioni (86 milioni nel 2020), Ebit quasi triplicato a 96 un utile netto più che raddoppiato a 72,4 milioni (31,7 milioni nel 2020). Il cda, si legge in una nota, ha deliberato di proporre all'assemblea il 3 maggio un dividendo di 0,06 euro per azione. Per il 2022 "che sia possibile porsi l'obiettivo di confermare margini (EBITDA) in linea con quelli realizzati nel 2021 ed un conseguente ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta". A condizionare il risultato però avverte saranno sempre "l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, del conflitto in corso in Ucraina e della situazione generale dell'economia e dei settori di riferimento".

