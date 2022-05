Rdc: Orlando, c'è malafede nella discussione

ROMA, 31 MAG - Molti di quelli che prendono posizione sul reddito non conoscono la legge e non conoscono i numeri ma non c'è solo cattiva informazione, "c'è anche un tasso molto forte di malafede". Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "Il mercato del lavoro e il sistema economico hanno molti problemi: si dovrebbe discutere di salari, di politiche industriali, di cose che chiamano in causa le responsabilità delle classi dirigenti, questo è fastidioso e si cerca un parafulmine, quello ideale è il reddito di cittadinanza. Per una ragione semplice: i poveri non hanno giornali, non finanziano campagne elettorali, sono il bersaglio ideale".

